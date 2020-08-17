РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец будут по 23 августа проверять автомобили, перевозящие опасные грузы, говорится в сообщении службы отдела пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях профилактики ДТП и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, с 17 по 23 августа проводится профилактическая операция «Опасный груз», - говорится в сообщении.

В ходе проведения мероприятия при надзоре за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет проводиться проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов.

Инспекторы обратят особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования ДОПОГ, соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также наличие у водителей необходимых документов.

К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, которые в силу присущих им свойств могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, а также нанести вред окружающей природной среде и привести к повреждению или уничтожению материальных объектов.