РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В подмосковных Котельниках маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на перекрестке в микрорайоне Ковровый, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

ДТП произошло в понедельник примерно в 8:18.

«По Дзержинскому шоссе двигалось маршрутное такси, а на перекресток со стороны (микрорайона - ред.) Ковровый вылетел легковой автомобиль, транспортные средства столкнулись», - сказал очевидец.

По его словам, маршрутку и автомобиль от удара отбросило через встречные полосы к бордюру.

По предварительным данным, информации о пострадавших нет.