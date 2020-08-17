РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Учащиеся образовательных учреждений Подольска обсудили вопросы взаимодействия промышленных предприятий со школами округа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Доме ученых на проспекте Ленина в Подольске на днях прошло расширенное заседание подольского совета школьных научных обществ (ШНО).

«Школьники приняли активное участие в обсуждении вопросов взаимодействия промышленных предприятий и образовательных организаций. Председатель совета ШНО Дарья Подвальнова анонсировала проведение в Подольске общегородской школьной научно-технической конференции «Стекольниковские чтения», что было поддержано всеми участниками мероприятия», - сказал председатель совета молодых ученых и специалистов городского округа Подольск Алексей Стулов.

Во встрече приняли участие представители НИИ «НПО ЛУЧ» Ольга Медведева и Никита Подситкин, а также ректор Института экономики, заведующий кафедрой прикладной математики доктор технических наук Алексей Никулин.