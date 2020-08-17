РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на минувшей неделе составил 24%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«На минувшей неделе, с 10 по 16 августа, сбор платежей за услуги ЖКХ составил 24%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что клиентские офисы на Октябрьском проспекте и Юбилейной улице временно закрыты для посетителей. Жители могут обращаться в дополнительные офисы. Также можно передать показания по электронной почте или через личный кабинет на официальном сайте.

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что в администрацию поступает много жалоб по зачислению платежей. Он поручил разобраться с данным вопросом.