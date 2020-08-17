РИАМО - 17 авг. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео с места пожара в селе Верзилово городского округа Ступино, где погибла 10-летняя девочка.

На кадрах видно, как на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают причину и очаг возгорания, опрашивают очевидцев.

В понедельник в селе Верзилово сгорел частный дом. В момент пожара в нем находились две семьи, состоящие из трех взрослых и троих детей (1,5 года, 10 лет, 16 лет). Пострадавших при пожаре госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами. Они находятся в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Специалисты назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Кадры с места пожара в Подмосковье, в котором погиб ребенок>>