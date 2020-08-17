РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. В ветеринарный центр «С-Вет» в городском округе Мытищи передали корм для бездомных животных, сообщил председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

«Всемирный день бездомных животных считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. Я посетил ветеринарный центр «С-Вет» в Мытищах. Накануне дня помощи бездомным животным передали в областной приют корм для брошенных животных», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на постоянной основе в центре не занимаются приемкой и передержкой брошенных животных, но всегда готовы прийти на помощь.

Руководство клиники сотрудничает со многими благотворительными организациями, подчеркнул он.