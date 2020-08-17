РИАМО - 17 авг. За минувшую неделю операторы подмосковной системы-112 приняли более 185 тысяч вызовов, свыше 77 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования различных служб, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

«Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области с 10 по 16 августа превысило 185 тысяч. Вызовы экстренного реагирования составили более 77 тысяч, вызовы комплексного реагирования – порядка 14 тысяч», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что более 70% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой помощи, более 25% - полиции и ГИБДД, остальные - пожарным, газовикам, МЧС и другим службам.

Система-112 начала работу 1 июня 2015 года. Каждый день на номер «112» в регионе поступает свыше 29 тысяч обращений.