РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. В городском округе Мытищи стоянка на центральном площади будет запрещена с 22:00 до 6:00, сообщил глава округа Виктор Азаров.

По многочисленным жалобам жителей и ходатайству начальника МУ МВД России «Мытищинское» Рената Халилова по поводу того, что по ночам на площади возле администрации любители дрифтинга устраивают соревнования, нарушая общественный порядок в ночное время, принято решение.

«Стоянка будет запрещена в период с 22:00 до 6:00 на центральной площади по адресу улица Мира, дом 7. Установка выдвижных столбиков уже идет полным ходом. Один выезд обустроен. Он еще закрыт, пока бетон встанет. В ближайшее время установим информационный щит о запрещении стоянки транспортных средств», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

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Он отметил, что сейчас силами «Лесопаркового хозяйства» на въезде и выезде с территории центральной площади со стороны дома 17 по Новомытищинскому проспекту устанавливают стационарные ограждения, исключающие проезд транспортных средств.

«Надеюсь принятые меры позволят обеспечить безопасность дорожного движения, будут соблюдаться тишина и покой наших граждан, а нарушения общественного порядка в ночное время на этом участке сведутся к нулю», - добавил Азаров.