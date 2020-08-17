РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 авг. Ледовая арена имени В.А. Третьяка приглашает жителей Щелкова на бесплатные массовые катания на коньках 22 и 23 августа, сообщается на сайте Ледовой арены.

«Всем желающим покататься в выходные на коньках необходимо записываться заранее, поскольку количество мест ограничено», - говорится в сообщении.

В субботу, 22 августа, сеанс катания будет проходить с 12:00 до 13:00. В воскресенье, 23 августа, - с 14:45 до 15:45. Запись производится по телефону: 8(496)250-07-88.