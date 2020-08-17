РИАМО - 17 авг. В Красногорске следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после того, как под ребенком обвалилась лестница детской площадки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

15 августа 4-летний мальчик играл на детской площадке около жилого дома в деревне Аристово городского округа Красногорск. Когда ребенок находился на металлической лестнице, она провалилась под ним.

«В результате мальчику причинены серьезные травмы и повреждения головы, он был госпитализирован в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли металлическую конструкцию с креплениями. Они допрашивают свидетелей.

Для установления ответственных в местную администрацию и управляющую компанию жилого комплекса направили запросы.