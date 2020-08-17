РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю заделали свыше 100 ям, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«В текущих работах по уборке и содержанию городских территорий на прошедшей неделе, с 10 по 16 августа, были задействованы 997 человек и 97 единиц техники. Также устранили во дворах 107 ям», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 12 аварийных деревьев спилили, выкорчевали семь пней. Также до 31 августа завершат комплексное благоустройство дворов.