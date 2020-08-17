РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В подмосковных Люберцах в понедельник стартует онлайн-игра по поиску отличий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник, 17 августа, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн - мероприятия. В 15:00 стартует онлайн-игра «Найди отличия», - говорится в сообщении.

В 19:00 пройдет танцевальный флешмоб. Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru.