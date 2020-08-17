РИАМО - 17 авг. Перенести рабочий день с 31 декабря 2020 года на какой-либо из предшествующих календарных дней не позволяют нормы Трудового кодекса, сообщает Газета.ru.

Фото документа федерального Минтруда выложил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Перенос рабочего дня с последнего дня года нарушит нормы Трудового кодекса РФ. <…> Речь идет о нарушении 110 статьи, <…> продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов», – говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что в 2021 году предложение сделать 31 декабря выходным днем планируют учесть.