РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 авг. В Домодедове за сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 2032 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 153 случая заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 146 человек. Выздоровели и выписались 49 667 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово 2032 (+0)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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17 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 892 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 690.

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.