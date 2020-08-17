РИАМО - 17 авг. За прошедшую неделю специалисты «Мособлпожспаса» уничтожили два снаряда времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Подмосковья, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы учреждения.

«За прошедшую неделю, с 10 по 16 августа, специалистами взрывотехнического отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» было обследовано, обезврежено и уничтожено два снаряда», - сказал собеседник агентства.

По его словам, снаряды были найдены в Рузском и Дмитровском округах.

Сотрудники Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» занимаются тушением пожаров, спасением на воде, поиском и обезвреживанием взрывоопасных устройств, аварийно-спасательными работами в случае чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.