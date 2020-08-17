РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. В городском округе Мытищи на Новомытищинском проспекте открыли современную детскую площадку по просьбе жителей, сообщил первый зампред Московской областной думы Никита Чаплин.

«По просьбе жителей во дворе дома 45 на Новомытищинском проспекте появилась современная детская площадка с безопасным и ярким покрытием. Родители довольны, дети под присмотром и ходить в гости в соседний двор теперь не нужно. Как и обещал, в Мытищах мы продолжаем устанавливать и модернизировать по 50 детских игровых комплексов в год», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что эскизы для новых площадок выбирают жители двора. С прошлого года вместе с родителями элементы для площадки стали выбирать и сами дети.