РИАМО - 17 авг. В столице намерены ускорить реализацию программы реновации жилищного фонда, провести ее намерены в три этапа: в 2020-2024 годах, в 2025-2028 годах и в 2029-2032 годах, передает РИА Новости.

«Правительство Москвы делает все, чтобы максимально ускорить ход программы реновации», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на сегодня для претворения программы в жизни городские власти отобрали 453 стартовые площадки общей площадью 7 миллионов квадратных метров.

Бочкарев добавил, что уже сейчас в стадии переселения находятся 157 домов, до конца года начнется переселение еще 85 домов.

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