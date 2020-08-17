РИАМО - 17 авг. Следователи из Московской области организовали доследственную проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в деревне Щекино городского округа Клин, сообщается на сайте ГСУ СК России по Подмосковью.

По предварительным данным, 16 августа в деревне Щекино произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. Пилот получил многочисленные телесные повреждения.

«Пилот воздушного судна доставлен в Клинскую районную больницу», - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета.

Видео с места жесткой посадки самолета в Подмосковье>>