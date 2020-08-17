РИАМО - 17 авг. Социальная сеть «Одноклассники» запустила на музыкальной витрине раздел «Только послушайте», в котором собрана подборка новых, ранее не прослушанных композиций, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Обновление формирует для каждого пользователя индивидуальные плейлисты с помощью нейросети и помогает расширить музыкальный кругозор. Новый раздел доступен только активным пользователям музыкальной витрины ОК – тем, кто прослушал не менее 15 треков в соцсети.

«Принципиальным отличием подборки «Только послушайте» от другого раздела с рекомендованной музыкой «Для вас» стал новый подход к формированию подборок. Для этого комбинируется два типа алгоритмов: один из них основан на истории прослушивания и добавления песен в плейлисты, другой – на анализе звучания мелодий из альбомов пользователя», – говорится в сообщении.

Меломаны любят прослушивать одни и те же песни по несколько раз, но в то же время хотят регулярно пополнять свой плейлист новинками. С появлением разделов «Для вас» и «Только послушайте» пользователь сможет легко закрыть обе эти потребности в музыкальном сервисе ОК. Плейлист «Для вас» обновляется в режиме реального времени, а «Только послушайте» будет обновляться раз в неделю с момента появления новой функции.

Запуск раздела «Только послушайте» стал очередным этапом развития сервиса «Музыки ОК». Новый рекомендательный раздел музыкальной витрины ОК доступен в десктопной версии, в дальнейшем он будет запущен в приложениях соцсети на iOS и Android, а также в мобильной версии сайта.

Ранее «Одноклассники» запустили алгоритм, который формирует индивидуальный профиль предпочтений на основе прослушанных треков и подбирает рекомендации в раздел «Для вас». После запуска обновления песни молодых артистов и малопопулярных жанров стали на 10% чаще попадать из рекомендаций в личные плейлисты пользователей.