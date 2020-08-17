До начала учебного года осталось две недели, а значит, пора не только настраивать детей на ранние подъемы, но и покупать школьную форму, канцелярию и другие необходимые вещи. Какие школьные ярмарки пройдут в Москве и Подмосковье и в каких магазинах самые высокие скидки на продукцию для учеников, выяснила обозреватель РИАМО.

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Ярмарки в Москве

В Москве в Центральном детском магазине с 1 августа открыта ярмарка «Школа – это весело!» Школьная ярмарка проходит в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм». Гостей магазина ждут товары с персонажами из детства, активная анимационная программа по мотивам всеми любимого мультсериала «Простоквашино», зона свободного творчества, ростовые куклы Матроскин и Шарик, фотозона и увлекательные конкурсы. В выходные дни с 12:00 до 17:00 для маленьких посетителей проводятся яркие мастер-классы по мультипликации от «Союзмультфильма», а также занятия по работе с акварелью от магазина «Передвижник». Адрес магазина: Театральный проезд, д. 5/1, время работы – ежедневно с 10:00 до 20:00.

После долгого перерыва возобновляется работа школьной ярмарки на ВДНХ. Фестиваль-ярмарка KIDS FEST будет работать с 26 по 30 августа на площадке рядом с фонтаном «Каменный цветок» (центральная аллея ВДНХ). Помимо выставки-продажи, организаторы обещают мастер-классы, концертную и образовательную программу. На фестивале можно будет приобрести учебную литературу и школьную форму, ранцы и развивающие игры, товары для хобби и творчества.

Книги и канцелярию можно приобрести на книжной ярмарке в торговом центре рядом с ВДНХ (бывшая «Книжная ярмарка в Олимпийском»). ТЦ ВДНХ расположен в 200 метрах слева от арки главного входа ВДНХ. Часы работы книжной ярмарки – с 9:00 до 18:00.

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Ярмарки в Подмосковье

В Московской области также есть места, которые порадуют разнообразием товаров родителей школьников. Так, с 17 по 23 августа будет работать «Школьный базар» в подмосковном Щелкове. Тематическая сезонная ярмарка «Школьный базар» предлагает приобрести все необходимые товары для нового учебного года: книги, учебники, канцелярию, одежду, обувь, ранцы и сумки, а также детскую и подростковую мебель. Гостей ждут по адресу: Щелково, Пролетарский проспект, д. 8, вблизи «НИИхиммаша».

В Красногорске ярмарка «Школьный базар» также стартует 17 августа и продлится до 23 августа. Посетителей ждет большой выбор товаров, а также развлекательная и образовательная программа. Ярмарка пройдет на площади у ДК «Подмосковье» (ул. Ленина, д. 3).

Распродажа канцелярии, обучающих материалов, рюкзаков и ранцев проходит и в гипермаркетах «Глобус». Скидки варьируются и достигают на разные позиции 40 %. В Московской области «Глобусы» есть в Красногорске, Балашихе, Котельниках, Королеве, Одинцове, Пушкине, Подольске, Щелкове, Электростали. На территории Новой Москвы – в Коммунарке и Саларьеве.

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Школьная форма

Школьная распродажа стартовала в сетевом магазине «Дочки-Сыночки». Максимальные скидки на школьную форму из прошлых коллекций здесь достигают 52 %. Приобрести комплект из пиджака с брюками для мальчика здесь можно за 1 999 рублей, костюм-тройку с жилетом – всего за 1 499 рублей. Комплект школьной формы для девочек фирмы «Смена» из прошлой коллекции обойдется в 2 959 рублей.

Специальные цены на школьную одежду и обувь предлагает и «Детский мир». Максимальные скидки здесь достигают 59 %. Так, например, синее платье фирмы Sky Lake можно приобрести за 900 рублей, а сарафан – за 765 рублей. Школьные полуботинки для мальчиков и девочек продаются со скидкой по цене от 899 рублей.

В самом фирменном магазине Sky Lake можно приобрести школьную форму из новой коллекции со скидкой 20 %. Правда, действует эта льгота только для многодетных семей. Чтобы воспользоваться ей, потребуется предъявить соответствующее удостоверение.

Также в магазинах сети можно приобрести одежду со скидкой из прошлых коллекций: брюки для мальчиков по цене от 799 рублей, жакеты для девочек по цене от 499 рублей, школьные сарафаны по цене от 799 рублей.

Скидки до 50 % анонсировал интернет-гипермаркет детских товаров «Акушерство». Однако некоторые модели из прошлых коллекций можно приобрести еще дешевле. Так, сарафан фирмы «Смена» обойдется в 1 520 рублей, школьные брюки Finn Flare – в 1 267 рублей.

Все для школы с большими скидками предлагает сетевой магазин одежды «Глория Джинс». Рубашки для мальчиков и девочек здесь можно приобрести по 499 рублей, юбки – по 299, сарафаны – по 499 рублей.

В интернет-магазине Finn Flare действует собственная распродажа формы из предыдущих коллекций. Так, юбку для девочки можно приобрести за 756 рублей, платье – за 1 096 рублей.

Гаджеты

Скидки на ноутбуки, смартфоны, умные часы и планшеты предлагают сетевые магазины техники. Так, до 7 сентября включительно на сайте «М.Видео» проходит «Большая школьная распродажа». Скидки на технику объединили с акцией «Рассрочка 0 % на все».

Собрать ребенка в школу за 500 рублей предлагает «Связной». Акция действует до 31 августа включительно, по ней можно приобрести для школьника ноутбук, планшет, смартфон или полезные аксессуары в рассрочку до 24 месяцев. Первые полгода обещан льготный период рассрочки – ежемесячный платеж составит 500 рублей.