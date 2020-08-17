РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. В финале Гран-при по шахматам сезона 2019-2020 годов в городском округе Мытищи приняли участие 28 детей, сообщил председатель оргкомитета Марк Капицын.

В городском округе Мытищи проходит финал муниципальных соревнований - детский Гран-при по шахматам сезон 2019-2020 годов.

«Мы провели семь этапов, дети семь турниров отыграли, самые лучшие по результатам этих турниров сейчас сражаются за главные призы. Играют в соревнованиях не только дети из Мытищ, но и из других муниципалитетов, а также из Москвы. В общей сложности в финале сейчас играют 28 человек. Завтра у нас последний день и награждение. Призы - кубок, медали, призы от спонсоров», - сказал Капицын.

Он отметил, что в составе участников были призеры первенств мира, а также чемпионы России. Соревнование проводится в двух лигах, первая лига называется «Спортивная», а вторая «Любительская».