РИАМО - 17 авг. Количество вылетов санитарной авиации Московской области в ночное время суток увеличилось благодаря появлению светотехнических комплексов «Ночной старт», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья

Комплекс обеспечивает безопасный взлет и посадку вертолетов санитарной авиации в темное время суток.

«Очень важно быть готовым оказать медицинскую помощь вне зависимости от времени суток. Главное для нас - спасение человеческих жизней. Новое оборудование позволяет проводить экстренную эвакуацию пострадавших в ночные часы даже с необорудованных площадок и оперативно доставлять их в медорганизации. Благодаря этому санитарная авиация увеличила число вылетов в ночные часы на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Московской области введены в работу 5 вертолетных площадок для санитарной авиации - в Подольской городской клинической больнице, в Подольской городской больнице №2, в Мытищинской городской клинической больнице, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах и в Клинской городской больнице.