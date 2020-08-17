РИАМО - 17 авг. Специалисты в понедельник закончили наносить горизонтальную дорожную разметку на участке Тверской улицы, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

Речь идет об участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка.

«На новом дорожном покрытии появились линии рядности, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, разметка двух пешеходных переходов и семи остановок общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Ранее на этом участке заменили асфальт. Общая площадь работ составила порядка 50 тысяч квадратных метров, а для их выполнения потребовалось 8,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки, которая сокращает время проводимых работ.