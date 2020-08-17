РИАМО - 17 авг. В Красногорске, где в результате ДТП были сбиты две опоры уличного освещения, работают специалисты АО «Мособлэнерго», отключать абонентов для проведения работ не планируется, говорится в сообщении пресс-службы компании.

ДТП произошло в ночь на понедельник на улице Речная.

«Ночью в одну из опор врезался легковой автомобиль. В результате столкновения бетонная конструкция была сбита и потянула за собой рядом стоящую опору», – говорится в сообщении.

Работы по восстановлению выполняет Красногорский филиал АО «Мособлэнерго», линия уличного освещения обслуживается компанией по договору с администрацией Красногорска.

Специалисты проводят демонтаж сбитой опоры, ее заменят на новую. Вторую, менее пострадавшую опору, установят на прежнее место. Отключать абонентов для проведения работ не планируется.

Система уличного освещения будет полностью восстановлена до конца понедельника.