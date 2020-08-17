РИАМО – 17 авг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» приступили ко второму этапу испытаний вакцины от Covid-19, сообщает ТАСС.
«Да, конечно (второй этап стартовал - ред). Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо», - сказала Попова.
Она добавила, что те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций. Отсутствуют даже малейшее покраснение в месте введения.
«Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся», - добавила Попова.
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