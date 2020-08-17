РИАМО – 17 авг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» приступили ко второму этапу испытаний вакцины от Covid-19, сообщает ТАСС.

«Да, конечно (второй этап стартовал - ред). Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо», - сказала Попова.

Она добавила, что те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций. Отсутствуют даже малейшее покраснение в месте введения.

«Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся», - добавила Попова.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 892 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 690.

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.