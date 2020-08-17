РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В подмосковном Подольске 3 сентября откроется пункт досрочного голосования за кандидатов в совет депутатов округа, он будет находиться в фойе Концертного зала, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Игорь Москаленко.

Меньше месяца остается до Единого дня голосования 13 сентября. В этот день в Московской области будут распределять 183 мандата в советы депутатов. Всего пройдет 18 избирательных кампаний. Основные будут идти в городских округах Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино и Электросталь. Дополнительные выборы состоятся в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округе, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке.

«В Подольске завершился процесс выдвижения кандидатов. Выборы будут проходить по смешанной системе. Замещению подлежат 35 мандатов: 17 депутатов будут избирать по одномандатным избирательным округам, 18 – по спискам политических партий. Выборы будут проходить в течение 1 дня, однако с 3 сентября в фойе Концертного зала администрации округа начнет свою работу пункт досрочного голосования», – сказал Москаленко.

Он отметил, что для того, чтобы проголосовать досрочно по уважительной причине избирателю необходимо будет предъявить паспорт и написать заявление. Всего на участие в голосование выдвигалось около 100 кандидатов, зарегистрировано 6 избирательных объединений и 89 кандидатов.

В Единый день голосования будут работать 139 избирательных участков и два участка в местах временного пребывания граждан.