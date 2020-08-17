РИАМО - 17 авг. В результате дорожной аварии в подмосковном Красногорске на улице Речная упали две опоры уличного освещения, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на понедельник.

«Силами эксплуатирующей организации – «Мособлэнерго» – организован выезд на место происшествия», – говорится в сообщении.

Сейчас электроснабжение опор отключено. Ведутся восстановительные работы.