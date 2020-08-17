РИАМО - 17 авг. За последние сутки в Подмосковье выявили 153 случая заражения коронавирусом, при этом в 23 округах не выявили ни одного случая инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

За сутки 25 случаев заражения выявили в Королеве, 15 – в Красногорске, по 12 – в Балашихе и Пушкине, по шесть – в Коломне и Мытищах, по пять – в Люберцах, Кашире и Жуковском, по четыре – в Раменском и Рузе, по три – в Воскресенске, Дубне, Лыткарине, Солнечногорске, Одинцове, Серпухове, Ступине, Химках и Щелкове.

По два новых случая зафиксировали в Богородском округе, Дмитрове, Ивантеевке, Истре, Клину, Ленинском округе, Озерах, Талдоме, по одному – во Власихе, Долгопрудном, Лобне, Можайске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Подольске, Сергиевом Посаде, Черноголовке, Шатуре и Электростали.

Ни одного случая заражения не выявили в Бронницах, Волоколамске, Дзержинском, Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Реутове, Рошале, Серебряных Прудах, Фрязине, Чехове, Шаховской и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1146 человек. Выздоровели после курса лечения и выписались 49 667 человек.

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17 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 892 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 690.

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.