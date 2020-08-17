РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила проект школы на 1,1 тысячу мест, которую планируется возвести в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Участок под строительство школы расположен на улице Мира. Напротив находится общегородской Дом культуры с мемориальной зоной и территория городского парка. С обратной стороны участок ограничен берегом реки Яузы.

«Школьное здание имеет форму каре и раскрывается внутренним двором к благоустроенной пешеходной зоне вдоль Яузы. По внешнему контуру участка располагаются спортивные и игровые площадки. Здание имеет переменную этажность 3-4 этажа», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Школа обращена главным фасадом с основной входной группой и формирует единое общегородское пространство на въезде в город. Основной художественный прием интерпретирует тему парадного портала-рамы ДК и масштабирует ее в структуру, напоминающую соты.

«Я считаю этот проект большой удачей. Не так часто удается сделать из обыкновенной школы градообразующий объект. Авторы подхватили разные градостроительные масштабы – более парадный со стороны дороги, на въезде в город, и более камерный, рекреационный – со стороны реки. Деталировка фасадов, разнообразие архитектурных приемов дают многослойность картинки, богатство восприятия с разных ракурсов», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

К Яузе школа обращена аркой-проходом во внутренний двор, соединяя рекреационные пространства в единую систему. С этой точки раскрывается и замысел архитекторов сделать внешний периметр и внутренний двор здания разными: активный ритм «сот» внутри сменяется спокойными светлыми плоскостями. Акцентом выделен ярко-красный блок школьной библиотеки, как интеллектуального центра, «храма знаний», и лоджия школьного музея, которая может использоваться для экспозиций и выставок.

«Еще одним акцентом во дворе выступает витраж главной лестницы в вестибюле напротив основного входа. В облицовке предполагается использовать керамогранитные плиты серо-бежевых оттенков, панели из стеклофибробетона и фиброцементные плиты. Проектировщик: Архитектурное бюро «МГПМ», – добавляется в материале.