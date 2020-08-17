РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 17 авг. Готовность подмосковных Люберец к отопительному сезону составляется около 90%, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«В 35 многоквартирных домах нет горячей воды, там проживает примерно 8 тысяч жителей. Готовность округа к нвоому отопительному сезону составляет 87 %» - сказал Ружицкий на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации.

Он отметил, что из 2120 многоквартирных домов уже проведено обслуживание труб в 1681 доме — в 79,9% от общего числа. Из 81 котельной готовы 76.

«Также проводится ремонт в 137 подъездах в 67 МКД. Работы выполнены в 35 подъездах, срок окончания работ 30 сентября», - заключил Ружицкий.