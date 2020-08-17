РИАМО - 17 авг. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка в пожаре в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

17 августа в селе Верзилово сгорел частный дом. В момент пожара в нем находились две семьи, состоящие из трех взрослых и троих детей (1,5 года, 10 лет, 16 лет).

«В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 10-летней девочки», - говорится в сообщении.

Остальных пострадавших госпитализировали с многочисленными ожогами. Они находятся в реанимации.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают причину и очаг возгорания, опрашивают очевидцев.