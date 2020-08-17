РИАМО - 17 авг. Полицейский УВД на Московском метрополитене спас человека, упавшего на рельсы перед подъезжающим поездом, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Во время патрулирования станции «Курская» Кольцевой линии метро старший сержант полиции Александр Загорский увидел, как к краю платформы приближается мужчина. Пассажир потерял равновесие и упал на путь.

«Полицейский немедленно среагировал и подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения. Затем он схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу за секунду до приближения поезда», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К этому моменту его напарник уже вызвал наряд скорой медицинской помощи, добавила она.

Спасенный рассказал, что не спал несколько дней из-за большой загруженности на работе, поэтому потерял ориентацию в пространстве.

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