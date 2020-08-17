РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. Свыше 8,6 тысячи жителей подмосковных Люберец состоят на учете в центре занятости населения, сообщила в понедельник исполняющий обязанности директора центра занятости населения Наталья Воронкина.

«С начала года в наш центр поступило 14,2 тыс заявлений, из них 11,1 тысячи - от жителей Люберец. В Люберцах на учете на данный момент состоят 8653 человека», - сказала Воронкина на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации.

Она добавил, что через портал «Работа в России» с 9 апреля по 16 августа подали заявления 10 581 человек, свыше 8 тысячам из них назначили пособие.

«Потребность в работниках составляет 1075 вакансий, из них 734 в Люберцах», - уточнила Воронкина.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 4%. Безработица выросла в 8,2 раза с начала года.