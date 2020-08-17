РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. В подмосковных Люберцах с начала пандемии Covid-19 умерли 128 жителей с подтвержденным коронавирусом, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего в Люберцах с начала пандемии зафиксировано 2,2 тысячи заболевших коронавирусом. К сожалению, уже умерли 128 человек», – сказал Семенцов.

Он добавил, что в стационары госпитализировано 287 человек, из них 67 – в учреждения Люберец. На домашнем лечении находятся 909 человек.

«За неделю поступило 52 обращения граждан, все они отработаны индивидуально. Ведется профилактика жалоб населения», – заключил Семенцов.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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17 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 892 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 153 больных. В Москве - 690.

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.