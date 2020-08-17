РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. В пяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска временно отключили горячую воду в понедельник из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 17 августа, с 9:00 до 16:00 не подается горячая вода в многоквартирные дома микрорайона Климовск по адресам: улица Революции, 4, 6; улица 8 Марта, 12; улица Серпуховская, 3, 4. Причиной приостановки стали ремонтные работы на трассе, ведущей к ЦТП-9», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.