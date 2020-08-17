РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Пожарные Подольска ликвидировали возгорание в строении поселка Дубровицы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ликвидация пожара в строении в городском округе Подольск. 16 августа в 19:26 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок Дубровицы. В 21:20 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.