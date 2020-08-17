РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Рабочие завершили асфальтирование более 500 метров улицы Лесной в поселке Поливаново в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Поливаново Подольска завершены работы по асфальтированию улицы Лесной. Было заасфальтировано более 500 метров дорожного полотна», - говорится в сообщении.

Задача по производству работ была поставлена главой городского округа Николаем Пестовым на встрече со старостами, а также с учетом обращений жителей и территориального отдела «Дубровицкий».