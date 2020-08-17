РИАМО – 17 авг. Пассажиры «Мострансавто» могут оставлять обращения перевозчику с помощью мессенджера WhatsApp, официальный канал предприятия доступен круглосуточно, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

«Мы приняли решение создать еще один канал связи с пассажирами. «Мострансавто» открыло официальный канал для обращений в популярном мессенджере WhatsApp. Оставить предложение или замечание жители и гости региона могут по номеру: +7 (499) 277-17-47», - сказал Мурашов.

По его словам, через WhatsApp поступает много запросов на актуальное расписание движения автобусов. В ответном письме пассажиры получают нужный файл с данными.

«Если по одному маршруту появляется несколько запросов, это сигнал, что необходимо усилить контроль за размещением расписания на остановочных павильонах. К сожалению, очень часто из-за случаев вандализма таблички оказываются испорченными или их срывают», - добавил Мурашов.

Он подчеркнул, что WhatsApp не конкурент другим каналам связи, а дополнение. Контакт доступен в любое время, обращения принимают круглосуточно.