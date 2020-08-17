РИАМО - 17 авг. Часть крупных российских компаний из-за пандемии коронавируса расширила социальные пакеты для своих работников, корпорации увеличили перечень услуг по ДМС и ввели страховые и материальные компенсации зараженным сотрудникам, пишет в понедельник газета «Известия».

Так, дополнительные бонусы получили сотрудники «Ростелекома», «Роскосмоса», Сбербанка, «М.Видео-Эльдорадо» и других компаний.

«Однако в ряде опрошенных компаний признались, что опции в соцпакете не распространяются на весь штат сотрудников, а зависят от должности и стажа работника», - говорится в сообщении.

Между тем, в Москве во время самоизоляции доля предлагаемых работодателем компенсаций в совокупном доходе работника сократилась на 3–5 процентных пункта по каждому виду льгот, но критического падения в целом нет.

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17 АВГУСТА

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.