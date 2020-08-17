РИАМО – 17 авг. 21-летний игрок команды «Интернасьональ» Бруно Фукс может скоро перейти в ЦСКА, спортсмен играет на позиции центрального защитника, сообщает Газета.ru.

«Московский ЦСКА близок к приобретению центрального защитника «Интернасьоналя» Бруно Фукса», - говорится в сообщении.

Известно, что недавно игрок пропустил матч бразильского чемпионата из-за того, что заканчивает свой переход в российскую команду.

Предполагается, что за трансфер заплатят 9,5 миллиона евро. Срок контракта - пять лет.