РИАМО – 17 авг. В «Мострансавто» возобновили передачу в утиль устаревших и вышедших из строя автобусов, предприятию предстоит сдать на переработку более 700 транспортных средств, уже передали в утиль автобусы общим весом более 4,2 тысячи тонн, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор компании Владислав Мурашов.

«Была приостановлена деятельность по утилизации вышедших из строя и устаревших автобусов. После длительного карантина программа возобновлена и уже выполнена больше чем наполовину. В рамках договора с компанией, осуществляющей вывоз автобусов с последующей их переработкой и утилизацией, нам предстоит сдать еще свыше 700 единиц транспортных средств», - сказал Мурашов.

По его словам, компания уже передала в утиль автобусы, общий вес которых составил более 4,2 тысячи тонн.

Мурашов добавил, что из-за пандемии коронавируса пришлось отложить еще несколько проектов. В частности, компания приостанавливала процесс объединения филиалов. В настоящее время уже организованы и приступили к работе межмуниципальные автотранспортные предприятия №7 в Истре, №11 в Балашихе, №12 в Ногинске.

Кроме того, в пандемию ведомственный пансионат «Нара» приостановил бронирование мест и прием отдыхающих. В нем временно проживали медицинские работники региона. Позже он был переоборудован в зону обсервации. С 15 августа пансионат возобновил свою работу с учетом профилактических мер.