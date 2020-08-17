РИАМО - 17 авг. Представительница подмосковного Реутова Галина Гагаринская стала победителем грантового конкурса, проходившего в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Форум «Таврида» - платформа, объединяющая на одной территории молодых деятелей культуры и искусств и просто творческих людей. Форум ежегодно проводится с 2015 года в Крыму. В нем может принять участие любой желающий, предварительно подав заявку», - говорится в сообщении.

Галина Гагаринская получила грант в размере 1,3 миллиона рублей.

«В 2018 году я впервые попала на форум «Таврида» и моя жизнь перестала быть прежней. Тогда мы сделали фильм - первый в моей маленькой карьере. Этот форум дал мне билет в профессию, полезные знакомства, ресурсы и вот сейчас он тоже помог мне материально! В этом году я получила грант на съемки пилотной серии художественного многосерийного фильма «Мейер» по одноименному роману Сергея Кемпо», - отметила Гагринская.

Всего победителями грантового конкурса, проходившего в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», стали 15 человек, на их проекты выделено 12 миллионов рублей.