РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. На прошедшей неделе в полицию Люберец поступило почти две тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

«Зарегистрировано в книге учета 1963 обращения. Было 29 преступлений, 26 раскрыты, из них восемь связаны с наркотиками, четыре - с причинением тяжкого вреда здоровью», - сказал Разгуляев.

Он уточнил, что за неделю произошло 127 ДТП, пострадал один человек.

«На минувшей неделе поступило четыре сообщения о заведомо ложных закладках взрывных устройств. Я обращаюсь к руководителям ТЦ, других объектов: посмотрите правила безопасности, разместите везде планы эвакуации», - заключил Разгуляев.