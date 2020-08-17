РИАМО – 17 авг. Во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, руководители предприятия «Мострансавто» не получали премии, компании удалось сохранить штат сотрудников, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.
«Я и мои заместители отказались от ежемесячных премий. Частично были заморожены премиальные директоров филиалов, их заместителей, а также сотрудников центрального аппарата», - сказал Мурашов.
Он добавил, что предприятию удалось избежать простоев с оплатой 2/3 тарифной ставки или оклада, а также сохранить штат сотрудников (более 16,3 тысячи человек). В июне премии были восстановлены в полном объеме.
«Наша отрасль фактически оказалась в кризисе: падение пассажиропотока, сокращение транспортной работы. Но заработная плата водителей выплачивалась в полном объеме с учетом фактически отработанного времени», - заключил Мурашов.
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17 АВГУСТА
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