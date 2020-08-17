РИАМО - 17 авг. В столице запустили портал наградных материалов ВНДХ, в нем содержится огромная база оцифрованных архивных документов выставки, всего там собрано около 11,5 тысяч материалов с 1939 по 1991 год, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

В архивных документах на сайте можно найти информацию о трудовых коллективах и отдельных работниках сельского хозяйства, механизаторах, промышленниках, авиаконструкторах и других специалистах, которым вручали награды на ВДНХ за достижения и передовые разработки.

«Выставка достижений народного хозяйства — это отражение народной истории. Для нас важно бережно ее сохранить. Отсюда и замысел проекта — увековечить вклад каждого, чьи успехи и передовой опыт были гордостью страны и демонстрировались здесь, на ВДНХ», - отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В документах, размещенных на сайте, можно найти упоминания о 63 тысячах организаций и более чем 1 миллионе человек. Все материалы были отобраны сотрудниками архивно-библиотечного фонда ВДНХ.

Собрание архивных документов планируют пополнять. На втором этапе специалисты оцифруют и разместят на сайте более 14 тысяч наградных постановлений.

У нового портала есть информативный интерфейс, а также удобный поиск и навигация. Искать информацию в архивных документах можно как по фамилии, имени и отчеству, так и по дате награждения, региону, виду наград, названию организации или колхоза.

Кроме того, на сайте есть дополнительный функционал. Пользователь может заказать копию выписки из документа о награждении, ее отправят на указанный почтовый адрес.

«Функционал портала будет совершенствоваться и развиваться, но специализация останется прежней — наградные материалы. В перспективе появится услуга посещения архива ВДНХ», - добавляется в материале.

Сергунина уточнила, что идея создания сайта с архивными документами выставки появилась в 2019 году, когда ВДНХ отмечала свой юбилей.