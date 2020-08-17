РИАМО - 17 авг. Девятьсот жителей столицы, вылечившихся от коронавируса, в июле стали донорами плазмы, что превышает июньские показатели на 15%, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все больше москвичей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, становятся донорами плазмы – в июле по сравнению с предыдущим месяцем их число увеличилось на 15%. Если в июне москвичи совершили 715 донаций, то в июле их количество достигло 900. Всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тысячи человек», - подчеркнула Ракова.

Между тем, переливание плазмы крови с антителами к Covid-2019 – один из методов лечения инфекции. Врачи сообщают, что после переливания донорской плазмы у среднетяжелых пациентов снижается риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63%. А вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом. Также у донора не должно быть хронических заболеваний, а также он должен иметь отрицательные результаты анализов на ВИЧ и гепатиты В и С.

В Москве донорам плазмы с антителами COVID-19 положены стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

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17 АВГУСТА

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.