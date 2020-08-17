РИАМО – 17 авг. Новые автобусы «Мострансавто» запускают в первую очередь на маршруты, которыми чаще всего пользуются льготные категории пассажиров, модель ЛиАЗ-529265-03, разработанная специально для Подмосковья, получила много положительных отзывов от пассажиров, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор компании Владислав Мурашов.

«Новые автобусы вышли в первую очередь на маршруты с мерами социальной поддержки, которые находятся между Подмосковьем и Москвой, туда, где отмечается наиболее высокий трафик и которыми чаще всего пользуются льготные категории пассажиров: пенсионеры, члены многодетных семей, а в учебное время – школьники и студенты Московской области», - сказал Мурашов.

По его словам, модель ЛиАЗ-529265-03, разработанная специально для Подмосковья, получила много положительных отзывов от пассажиров. Машины адаптированы для маломобильных граждан, оборудованы системой климат-контроля для поддержания комфортной температуры внутри салона, электронными рейсоуказателями и аудиоинформаторами.

Кроме того, во всех новых автобусах установлены тахографы, комплексы видеонаблюдения, GPS/ГЛОНАСС, системы обнаружения и тушения пожара. Благодаря мультиплексной системе, размещенной на приборной панели, водители могут в автоматическом режиме контролировать работу и обеспечивать диагностику различных механизмов и агрегатов транспортных средств.

«Все автобусы работают по стандартам предприятия. Пассажиры могут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами, гаджетами, картой «Стрелка» или совершить поездку по социальным картам жителя Москвы и Московской области», - добавил Мурашов.

Компания «Мострансавто» получила 661 новый автобус в июне 2020 года. Они разработаны по заказу правительства Московской области на Ликинском автобусном заводе.