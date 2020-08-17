РИАМО – 17 авг. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выступит с предложениями о продлении стимулирующей политики для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, сообщает РИА Новости.

Это заявление глава российского кабмина сделал в Магадане во время посещения областного онкодиспансера. Он подчеркнул, что правительство следит за ситуацией с коронавирусом.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

Он добавил, что выплаты региональных надбавок медикам будут продолжаться до декабря.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 АВГУСТА

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.