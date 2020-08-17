РИАМО - 17 авг. За последние сутки столичные врачи вылечили еще 819 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 819 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 962», - сказала Ракова.

Для подтверждения выздоровления в медучреждениях столицы проводят специальные исследования. Тех, кто должен оставаться под наблюдением, соответствующим образом информируют.

Те, кто переболел коронавирусом, могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать заболевшим. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний. Желающим помочь необходимо обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Время работы горячей линии: ежедневно с 9:00 до 19:00.

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17 АВГУСТА

- Мишустин заявил о продлении стимулирующих выплат медикам.

«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

- Специалисты обнаружили записи, которые свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция была хорошо адаптирована для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 10 человек.Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4666 человек.