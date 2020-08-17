РИАМО – 17 авг. Число пассажиров в автобусах «Мострансавто» в августе составляет 88% от аналогичного периода 2019 года, автобусы работают по обычному расписанию, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

«Дальнейшие прогнозы у нас оптимистичные: несмотря на то, что активное наращивание пассажиропотока завершилось, цифра стабильно растет, объемы трафика восстанавливаются. За первую неделю августа — до 88% к аналогичному периоду 2019 года», - сказал Мурашов.

После сокращения количества рейсов автобусов из-за ситуации с коронавирусом весной крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья «Мострансавто» в июне восстановил транспортную работу в полном объеме. Автобусы курсируют по обычному расписанию будних дней. Это позволяет пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

За июль автобусы предприятия перевезли 80% от прошлогоднего трафика — свыше 30,5 миллионов человек.

«Несмотря на ослабление ограничительных мер, на территории региона продолжает действовать масочный режим. В транспорте, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» проводится дополнительная дезинфекция. Мы продолжаем контролировать состояние здоровья сотрудников», - добавил Мурашов.

По его словам, у водителей автобусов температуру измеряют до и после смены ежедневно. При малейших признаках респираторных заболеваний их не допускают к работе. Кроме того, работники, контактирующие с пассажирами, — водители автобусов и кассиры — обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками и антисептиком.

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17 АВГУСТА

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«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

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